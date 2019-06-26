26.06.2019 10:04
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TOFAŞ, EuroCup'ta mücadele edecek

TOFAŞ, EuroCup

Ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda 7Days Eurocup'ta mücadele verecek.


Ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda 7Days Eurocup'ta mücadele verecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, üst üste 3. sezonunda da Avrupa 'da boy gösterecek. Barcelona 'da gerçekleştirilen toplantının ardından 2019-2020 sezonunda Eurocup organizasyonuna katılacak takımlar açıklanırken, ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa'nın ikinci kupasında yer alacak. Yapılan açıklamada 25 kulüp ismi belirtilse de 1 kulüp Turkish Airlines Euroleague'e dahil edilecek.


- Bursa
Kaynak: DHA
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