TOFAŞ, EuroCup'ta mücadele edecek

Ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda 7Days Eurocup'ta mücadele verecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, üst üste 3. sezonunda da Avrupa
'da boy gösterecek. Barcelona
'da gerçekleştirilen toplantının ardından 2019-2020 sezonunda Eurocup organizasyonuna katılacak takımlar açıklanırken, ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa'nın ikinci kupasında yer alacak. Yapılan açıklamada 25 kulüp ismi belirtilse de 1 kulüp Turkish Airlines Euroleague'e dahil edilecek.
- Bursa