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Tofaş, eurocup'ta sezona galibiyetle başlamak istiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup açılış haftasında Fransız temsilcisi Limoges CSP'yi ağırlıyor.

01.10.2019 15:44Tofaş, eurocup'ta sezona galibiyetle başlamak istiyor
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup açılış haftasında Fransız temsilcisi Limoges CSP'yi ağırlıyor. Mavi-yeşilliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'da sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
7Days EuroCup'ta 2019-2020 sezonu heyecanı başlıyor. Yenilenen kadrosuyla Avrupa'daki üçüncü sezonunda TOP16'ya kalmayı arzulayan TOFAŞ, B Grubu'ndaki ilk maçında Limoges CSP'yi konuk edecek. Mavi-yeşilliler, geçtiğimiz yıl da aynı grupta yer aldığı Fransız temsilcisini taraftarının desteğiyle mağlup ederek Avrupa'da sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yarın, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Euroleague TV'den canlı yayınlanacak maçı Ukrayna'dan Borys Ryzhyk, Slovenya'dan Matej Boltauzer ve İsviçre'den Sébastien Clivaz hakem üçlüsü yönetecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde TOFAŞ, Limoges'e deplasmanda 89-81, evinde 98-92 kaybetmişti.
Mücadelenin biletleri internet üzerinden ve bilet firmasının parekende noktalarından satışa sunuldu. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki gişelerden de yarın saat 14.00'te bilet satışı başlayacak.
TOFAŞ-Limoges CSP maçı bilet fiyatları şöyle: VIP 1:  60 TL, VIP 2:  50 TL, Çekme Tribün: 45 TL,
Normal Tribün:  30 TL, Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler):  25 TL



basketbol, Limoges, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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