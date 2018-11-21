Tofaş-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:29



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:29

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8. haftasında oynanacak TOFAŞ-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkarıldı.Tofaş Spor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda 25 Kasım Pazar günü saat 17.30'da oynanacak maçın biletleri internet ortamında satışa sunuldu. Karşılaşma günü salon gişe bilet satışı ise 11.30'da başlayacak.Ayrıca, 2018-2019 sezonu kombine kart sahibi ve kombinesini henüz teslim almamış taraftarlar, kombinelerini 25 Kasım Pazar günü saat 11.30 itibarıyla Nilüfer Tofaş Spor Salonu bilet gişesinden teslim alabilecek.Bilet fiyatları, VIP 1 100, VIP 2 80, çekme tribün 80, normal tribün (305-306-308-309-202-203-204 ve 205 numaralı tribünler) 60, normal tribün 30, öğrenci tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) 20, rakip tribün ise 60 lira olarak belirlendi.Karşılaşma biletlerinin, "http://www.biletix.com/etkinlik/VYX08/TURKIYE/tr" adresinden satışa sunulduğu ifade edildi.