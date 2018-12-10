Tofaş, Frank Elegar'ı Transfer Etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, Afyon
Belediyespor'dan Frank Elegar ile anlaşma sağladı.
Sezona Rusya
ekibi Lokomotiv Kuban
'da başlayan, Ekim ayından bu yana ise Türkiye
liginde Afyon Belediyespor forması giyen 1986 doğumlu ve 2.08 boyundaki tecrübeli pivot, geçen sezon EuroCup'ta final oynayan Kuban'da 9.9 sayı, 6.2 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı. Afyon Belediyespor ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor
arasında dün oynanan maçta son kez Afyon forması giyen Elegar, mücadelede 10 sayı, 6 ribaunt, 2 asiste imza attı.