14.06.2019 15:17
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Tofaş Gönüllüleri, çocuklara kodlama öğretiyor

Tofaş Gönüllüleri, çocuklara kodlama öğretiyor

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ile Tofaş Akademi, geleceğin şekillenmesinde etkin bir rol oynayacak robotik kodlama ve 3 boyutlu printer konularında örnek bir çalışmaya imza attı.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ile Tofaş Akademi, geleceğin şekillenmesinde etkin bir rol oynayacak robotik kodlama ve 3 boyutlu printer konularında örnek bir çalışmaya imza attı.
Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ile Tofaş Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen "Çocuklar Kodlama Projesi" ile ilk etapta 208 öğrenciye geleceğin teknolojileri hakkında eğitim verildi.
Proje kapsamında öncelikli olarak Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen belirlendi. Robotik kodlama alanında yetkin olan gönüllü eğitmenler, 3 gün süren eğitim çerçevesinde 9-11 yaşlarındaki çocukların gelişim ve öğrenme kapasiteleri hakkında da bilgi sahibi oldu.
Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla projenin ilk aşamasına geçilerek Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler verildi.
Programda 16 saatlik eğitim alan öğrenciler üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama konuları hakkında bilgi edindi. Eğitim boyunca hem keyifli vakit geçiren hem de algoritmik düşünme ve kodlama konularında bilgi birikimi kazanan öğrenciler, 16 saat süren eğitimin sonunda sertifikalarını teslim aldı.
Kodlama eğitimi ile çocukların, algoritmik düşünme sistemine adapte olması hedefleniyor. Ezbere dayalı eğitim sistemi yerine, düşünen, yaratıcı zekası gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.Tofaş, çocukların hayatta karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözme yetkinliğine sahip olabilmesinin amaçlandığı kodlama projesini, yeni eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürmeyi planlıyor.
Belirlenecek okullarda, eğitmen ve eğitim sırasında kullanılacak olan tüm ekipmanın Tofaş tarafından sağlanacağı kodlama projesiyle 2019'da 6 okuldaki öğrencilere yarar sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Tofaş, Güncel

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