Tofaş hurdaya döndü: 5 yaralı

Sivas'ta şarampole devrilen Tofaş marka otomobilde bulunan 5 kişilik aile yaralandı.

Tofaş hurdaya döndü: 5 yaralı
03.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:23
Sivas'ta şarampole devrilen Tofaş marka otomobilde bulunan 5 kişilik aile yaralandı. Kazada ailesi yaralanan şoförün hurdaya dönen araçta cep telefonlarını bulmaya çalışması ise dikkat çekti.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ordu'dan Hatay'a gittikleri öğrenilen ailenin içerisinde bulunduğu C.O. idaresindeki 52 AN 175 plakalı Tofaş marka otomobil, Hanlı köyü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Şarampole devrilen otomobil ters dönerek durabilirken araçta bulunan K.E.O., C.E.O., S.O., H.O. ve araç sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralıları hurdaya dönen araçtan çıkarttı. Araçtan çıkarılan sürücü, hurdaya dönen araçta cep telefonunu aradı. Yaralılar olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil devrildiği yerden çekici yardımıyla çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Hanlı, Sivas, Tofaş, 3. Sayfa, Haber
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