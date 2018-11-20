Tofaş'ın Web Sitesine Birincilik Ödülü

20 Kasım 2018 Salı 10:00



20 Kasım 2018 Salı 10:00

Tofaş, yarım asırlık tecrübesini, aldığı ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tofaş'ın 50. yılı vesilesiyle yenilediği web sitesi, "İnternetin Oscarları" olarak da bilinen Altın Örümcek Web Ödülleri çerçevesinde, "otomotiv" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.Tofaş açıklamasına göre, şirketin yenilenen web sitesi, tüm cihazlara uyumlu yapısı ve kullanıcı dostu olmasının yanı sıra kaliteli tasarımı ve zengin içeriğiyle dikkati çekiyor.Tofaş, web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen en iyi projelerin belirlendiği ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldü.Etkinlikte toplamda 29 kategoride, bin 470 proje yarıştı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan 265 proje arasında kazananlar, TİM Maslak Show Center'da düzenlenen etkinlikte duyuruldu. Tofaş'ın 50. yılı çerçevesinde yenilenen tofas.com.tr web sitesi, "otomotiv" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.Tasarım ve uygulama aşamalarını Gri Creative Ajans'ın, araştırma ve kullanıcı deneyimi süreçlerini ise Userspots'un yürüttüğü tofas.com.tr, sunduğu özelliklerle dikkati çekiyor. Site tüm cihazlara uyumlu yapısı (responsive) ve kullanıcı dostu olmasının yanı sıra, kaliteli görsel tasarımı ve paydaşlara göre ayrıştırılmış zengin içeriğiyle de beğeni topluyor.Altın Örümcek Web Ödülleri, projelerin daha iyi tanıtılması amacıyla düzenleniyorAltın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla geleneksel olarak her yıl düzenleniyor.Bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız organizasyonu olan etkinlik, 2002 yılından bu yana DorukNet tarafından gerçekleştiriliyor. Organizasyon kapsamında, web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında uzman ve tecrübeli jüri üyeleri, her yıl Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı projeleri belirliyor.