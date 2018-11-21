Tofaş - Lokomotiv Kuban: 99-105

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Elias Koromilas, Renaud Geller, Igor Dragojevic
TOFAŞ: Diante Garrett 25, Demonte Harper 3, Kyle Weems 20, Kenny Kadji 19, Sammy Mejia
18, Jeff Withey 8, Muhsin Yaşar
4, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arlsan, Muhaymin Mustafa
LOKOMOTIV KUBAN: Jamel Mclean 21, Trevor Lacey 7, Vitaly Fridzon 9, Dmitry Kulagin 21, Jajuan Johnson
4, Dorell Wright
19, Vladimir Ivlev, Isaiah
Whitehead 24
1'İNCİ PERİYOT: 16-18
DEVRE: 41-44
3'ÜNCÜPERİYOT: 71-68
NORMAL SÜRE: 90-90
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu sekizinci haftasında evinde Rusya
temsilcisi Lokomotiv Kuban
'ı ağırladı. Mavi beyazlılar uzatmalarda rakibine 99-105 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda dengede bir oyun sergilerken, ilk çeyreği 16-18 geride tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 41-44'lük skor dezavantajıyla girdi. Dönüşte savunma daha sert bir yapıya bürünen mavi yeşiller, kader çeyreğine 71-68 önde başladı. Ancak son saniyeye kadar çekişme devam ederken maç da 90-90'lık eşitlikle uzatmaya gitti. Uzatmada ise hücumlarını daha iyi kullanan Lokomotiv Kuban, parkeden 99-105 galip ayrıldı.
- Bursa
Yaşar,Sammy Mejia,Lokomotiv Kuban
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:59