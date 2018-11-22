Tofaş - Lokomotiv Kuban: 99-105

ULEB Avrupa
Kupası B Grubu 8. haftasında TOFAŞ, normal süresi 90-90 biten maçın uzatmalarında Rusya
'nın Lokomotiv Kuban
takımına 105-99 mağlup oldu. Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı. Top 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Lokomotiv Kuban ise 6. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan Lokomotiv Kuban, Mclean ve Kulagin ikilisiyle ürettiği sayılarla 5. dakikanın başında 9-2 üstünlük yakaladı. TOFAŞ, Kadji'nin oyuna yön vermesiyle skor üreterek rakibine karşılık verse de Kulagin ve Whitehead ile basketler bulmaya devam eden konuk takım, çeyreği 18-16 önde bitirdi.
İkinci periyoda Whitehead ve Kulagin'in set hücumlarından bulduğu sayılarla başlayan Lokomotiv Kuban, 13. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 20-26. TOFAŞ'ı sert savunmasıyla sık sık top kayıplarına zorlayan konuk ekip, hücumda Fridzon ve Wright'ın dış atışlarıyla 18. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 32-41. Rus ekibi, soyunma odasına da 44-41 üstün gitti.
Üçüncü periyoda Mejia'nın üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, 21. dakikada skoru eşitledi: 44-44. Wright ve Mclean ile TOFAŞ'a karşılık veren Lokomotiv Kuban, 23. dakikada farkı 7 sayıya (48-55) çıkardı. Başantrenör Orhun Ene
'nin aldığı molalarla farklı bir oyun yapısıyla sahaya dönen Bursa
temsilcisi, sabırlı hücum ederek Withey, Garrett ve Mejia ile sayılar buldu ve 28. dakikada ilk kez öne geçti: 63-62. Kalan dakikalarda Mejia ve Withey ile skor üreterek üstünlüğünü koruyan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 71-68 önde girdi.
İki takımının birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçen dördüncü periyodun 35. dakikasını Lokomotiv Kuban 81-79 önde geçti. Garrett ve Weems'in ön plana çıktığı periyodun son 2 dakikasına 86-86 beraberlikle gidildi. Whitehead'in bireysel performansıyla 4 sayı bulan Rus ekibi, bitime 44 saniye kala öne geçti: 88-90. TOFAŞ, Withey ile maçın tamamlanmasına 30 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru 90-90 yaptı ve karşılaşma bu skorla uzatmalara gitti.
Uzatma periyodunda Whitehead ile etkili olan Lokomotiv Kuban, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen TOFAŞ karşısında sahadan 105-99 galip ayrıldı.TOFAŞ: 99 - Lokomotiv Kuban: 105
Salon: TOFAŞ (Bursa)
Hakemler: Elias Koromilas (Yunanistan
), Renaud Geller (Belçika
), Igor Dragojevic (Karadağ
)
TOFAŞ: Garrett 25, Harper 3, Weems 20, Kadji 19, Muhsin Yaşar
4, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan, Mejia 18, Muhaymin Mustafa, Withey 8
Başantrenör: Orhun Ene
Lokomotiv Kuban: Mclean 21, Lacey 7, Fridzon 9, Kulagin 21, Johnson 4, Wright 19, Ivlev, Whitehead 24
Başantrenör: Vlada Jovanovic
1. Periyot: 16-18
2. Periyot: 41-44
3. Periyot: 71-68
4. Periyot: 90-90
Uzatma Periyodu: 99-105
5 Faulle Çıkan: 33.35 Kadji (TOFAŞ)Maçın Ardından
Orhun Ene: "Yine uzatmada kaybettik"
ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında Lokomotiv Kuban'a 105-99 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi mücadele ettikleri maçı kaybettiklerini söyledi.
Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bütçelerle kurulmuş bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti. Alba Berlin
maçı gibi yine uzatmalarda kaybettiklerine dikkati çeken Ene, şöyle konuştu:
"Bence uzatmaya gitmeden önce maçı koparmıştık. Maalesef Alba Berlin maçında olduğu gibi yine uzatmada kaybettik. Bizim hayatımız böyle geçecek. Hem ligde hem Avrupa'da sık sık maç oynamak kolay değil. Oyuncularıma da diyecek bir şey bulamıyorum çok büyük efor sarf ettiler. Birkaç oyuncumuzdan istediğimiz verimi alabilseydik skor daha farklı olabilirdi."
Vlada Jovanovic: "Dar rotasyonla oynadığımız maçta iyi bir galibiyet aldık"
Lokomotiv Kuban Başantrenörü Vlada Jovanovic, kendileri için çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.
TOFAŞ'ın iyi ve tecrübeli bir takım olduğunu belirten Jovanovic, "İkinci yarıda hem savunmada hem hücumda iyi oynadık. Onları daha çok savunmada durdurmaya çalıştık. Sakatlarımız ve hastalarımızdan dolayı eksik bir kadroyla buraya geldik. Dar rotasyonla oynadığımız maçta iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu,Avrupa,Lokomotiv Kuban
22 Kasım 2018 Perşembe 03:35