12 Kasım 2018, 18:00
»»

Tofaş, Polonya'da Galibiyet Arıyor

Tofaş, Polonya

ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz TOFAŞ, yarın rakip sahada Polonya ekibi Asseco Arka ile karşılaşacak.

TOFAŞ, Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta  maçında yarın Polonya temsilcisi Asseco Arka ile deplasmanda karşı karşıya  gelecek.
Gdynia Arena'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve Tivibu Spor  2'den canlı yayımlanacak. Grupta 6 haftada 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alan  mavi yeşilliler, 7. hafta mücadelesinde Asseco Arka ile kozlarını paylaşacak.
Avrupa'da bu sezon son 16'ya kalmayı hedefleyen TOFAŞ, Bursa'da  oynanan maçta 96-79 yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek tur umutlarını  son üç haftaya taşımak istiyor.
Sakatlığı bulunan Barış Ermiş bu maçın kadrosunda yer almıyor.
Grupta son sırada yer alan Polonya temsilcisi Asseco Arka ise geride  kalan 6 haftada tek galibiyetini evinde Limoges CSP'ye karşı aldı.
basketbol,Avrupa,Polonya

YORUMLAR