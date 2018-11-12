Tofaş, Polonya'da Galibiyet Arıyor

TOFAŞ, Basketbol ULEB Avrupa
Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın Polonya
temsilcisi Asseco Arka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gdynia Arena'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayımlanacak. Grupta 6 haftada 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alan mavi yeşilliler, 7. hafta mücadelesinde Asseco Arka ile kozlarını paylaşacak.
Avrupa'da bu sezon son 16'ya kalmayı hedefleyen TOFAŞ, Bursa
'da oynanan maçta 96-79 yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek tur umutlarını son üç haftaya taşımak istiyor.
Sakatlığı bulunan Barış Ermiş
bu maçın kadrosunda yer almıyor.
basketbol,Avrupa,Polonya
Grupta son sırada yer alan Polonya temsilcisi Asseco Arka ise geride kalan 6 haftada tek galibiyetini evinde Limoges
CSP'ye karşı aldı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:00