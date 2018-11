Tofaş Renk Çalışmalarına Başladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:57



EUROLEAGUE One Team projesi kapsamında oluşturulan TOFAŞ Renk Basketbol Takımı ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Eğitimin ilk gününe katılan TOFAŞ Basketbol Takımı'nın One Team elçisi Berkan Durmaz, otizmli çocuklarla birlikte basketbol oynadı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta Euroleague One Team 2018-2019 sezonu etkinlikleri başladı. Euroleague'in sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Renk Otizm Derneği'yle birlikte oluşturulan TOFAŞ Renk Basketbol Takımı ilk çalışmasını 24 Kasım Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yeni Nesil TOFAŞ antrenörlerinin gerçekleştirdiği ilk eğitimde basketbol ile tanışan otizmli çocuklar, balık ağı ve topla ebelemece oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdi. One Team programı kapsamında 8 hafta sürecek eğitimlerde TOFAŞ'ın Euroleague OneTeam 'kulüp elçisi' David Rivers da yer alacak.BERKAN DURMAZ: "GURUR DUYUYORUM"Eğitimlerin ilk gününde otizmli çocuklarla birlikte basketbol oynayan TOFAŞ Basketbol Takımı'nın One Team elçisi Berkan Durmaz, böyle bir proje içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Berkan, "Aslında çok zekiler ama iletişim yolları bizden farklı. Onlara daha özel bir davranışla yaklaşarak iletişim kurmaya çalıştık. Renk Otizm ile birlikte 2 yıl önce de bir proje kapsamında bir araya gelmiştik. Şimdi ise TOFAŞ Renk Basketbol Takımı'nın oluştuğunu görmekten ve bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.KARTAL ÖNEL: "MUTLULUK VERİCİ"Yeni Nesil Proje Koordinatörü Kartal Önel ise, "Euroleague One Team kapsamında Renk Otizm Derneği'yle birlikte gerçekleştirdiğimiz TOFAŞ Renk Basketbol Takımımızın ilk çalışmasını geride bıraktık. Bizim için de oldukça heyecanlı geçti. Doğru bir iletişimle yaklaşıldığında otizmli çocuklarımızın da basketbol eğitimlerimize yanıt verdiğini görmek mutluluk verici. Önümüzdeki 7 hafta boyunca bu antrenmanlara devam edip, eğlenceli oyunlarla çocuklarımıza basketbolun temel eğitimlerini öğretmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.TOFAŞ Renk Basketbol Takımı'nın temelleri geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı itibarıyla Bursalı basketbol severlerin katkısıyla atılmıştı. Satılan her biletten elde dilen gelirler, otizmli çocukların basketbol hayalleri için bir umut olmuştu.- Bursa