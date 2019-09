Tofaş spor kulübü'nün '50 pota' projesi hayata geçirilidi

TOFAŞ Spor Kulübü, Bursa 'da '50 Pota' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kentin çeşitli semtlerine yerel yönetimler iş birliği ile 50 basketbol sahası yapılacak.TOFAŞ Spor Kulübü'nün 'Bursa'yı basketbol şehri yapma' hedefiyle, kentteki belediyelerin de desteğiyle başlattığı '50 Pota' projesi kapsamında, Osmangazi ilçesinde yapılan basketbol sahasının açılışı için tören düzenlendi. Törene, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, TOFAŞ Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncularının yanı sıra davetliler katıldı.CENGİZ EROLDU: SPOR DA BAŞLI BAŞINA BİR EĞİTİMTOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de sporun yaygınlaştırılmasından hareketle, geçen yıl TOFAŞ'ın şirket kuruluşunun 50'nci yılı olması nedeniyle Bursa'da böyle bir projeye imza attıklarını belirtti. Cengiz Eroldu, şunları söyledi:"TOFAŞ'ın 50'nci yılında Bursa'da 50 tane semt sahası, 3x3 basketbol oynamaya müsait bir projeyi başlattık. Bu sene de inşallah bu 50 tesisi tamamlayıp Bursa'daki çocukların, gençlerin hizmetine açacağız. Bursa'daki değerli belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu iyi bir yerel yönetim ve spor kulübü iş birliği projesi de oldu aynı zamanda. Belediyelerimiz de destek verdi, saha tahsis etti bizim için, bizler de bu potaları gerçekleştirdik. Sporun bir önemi de Türkiye'deki genç potansiyelin ortaya çıkarılmasıdır. Gittiğimiz her yerde Türkiye'nin genç ve potansiyeli olan bir ülke olduğundan bahsediliyor. Bu gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak lazım. İyi eğitimi sadece okulla düşünmemek lazım, spor da başlı başına bir eğitim. Bu sahada ter dökenler mücadelenin, başarının, rekabetin ne demek olduğunu öğreniyor. Amaç, iyi eğitimi ders dışında da vermek. Bu projelerin yayılması, o açıdan önemli. Geçtiğimiz aylarda da Gençlik ve Spor Bakanımız, Türkiye'de 10 bin tane basketbol sahası projesinin başlangıcını yaptı. Bursa'da da biz bir meşaleyi yakmış oluyoruz. İkisi de çok önemli projeler. Çocuklarımızın sporla birlikte olması, Türkiye'nin geleceği için de çok önemli olacak."ÖMER ONAN: BASKETBOLUN TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE OYNANMASI HAYALLERİMDEN BİRİTBF CEO'su Ömer Onan ise TOFAŞ Spor Kulübü'nün yerel yönetimlerle hayata geçirdiği değerli iş birliği sayesinde planlanan 50 potadan 30'unun müjdelenmesi için birlikte olduklarını söyledi. Ömer Onan, "TOFAŞ Spor Kulübü'ne ve bu iş birliğinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Federasyon olarak böyle kıymetli projelerin her zaman yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum. '50 Pota' projesi ile Bursa'daki köklü basketbol kültürü daha da canlandırılacaktır. Hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yaşam alanları içerisinde basketbol oynayabilme imkanları artacaktır. Basketbolu günlük hayatımızın içerisine yerleştirebilmek bizim de federasyon olarak öncelik hedeflerimizden bir tanesidir. Bu spora küçük yaşta mahallede adım atmış ve ay-yıldızlı formayı yüzlerce kez gururla giymiş biri olarak basketbolun Türkiye'nin her yerinde oynanır olması benim en büyük hayallerimden biridir. Bu projenin diğer belediyelerimiz ve spor kulüplerimizce de örnek alınmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.BURSA'NIN SPOR KENTİ OLMA ÖZELLİĞİNE GÜÇ KATACAKOnan'ın ardından söz alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da projedeki potalardan 8'inin Osmangazi'de olacağını ve bu sayede basketbolu çocuklara sevdirme yönünde önemli adımların atıldığını kaydetti. Basketbol sahalarının artırılması için desteğe hazır olduklarını belirten Dündar, son 10 yılda 42 spor tesisi yaptıklarını kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de, "Yarım asırdır bu şehirde üretim yapan, bu şehre değer katan TOFAŞ aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkıyor. Bursa merkez başta olmak üzere farklı ilçelerimizle birlikte 50 noktada bu proje uygulanmakta. Bu durum, Bursa'nın spor kenti olma özelliğine güç katacaktır" ifadelerini kullandı.Konuşmaların sonrasında protokol tarafından potaya ilk basketler atıldı. Açılış, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.