Tofaş'ta tolga öngören ve orhun ene yeni sezonu değerlendirdi

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamalarla gençlere verdikleri önemi anlattı. Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele edecek olan TOFAŞ, hazırlıklarını Mustafa Vehbi Koç Spor Salonu'nda sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde ise TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene açıklamalarda bulundu. Yoğun bir yaz döneminden geçtiklerini kaydeden Genel Menajer Öngören, "Takımımız kuruldu, Tarık Phillip'in de kadroya dahi olmasıyla birlikte transferlerimizi tamamladık. Antrenmanlarımız devam ediyor, 2 Eylül'de Antalya'da gideceğiz ve buradaki 13 günlük kampta 2 turnuva oynayacağız. Ardından 18-21 Eylül'de evimizde Uluslararası Cevat Soydaş Turnuvası'nı oynayacağız. 27 Eylül'de de Bursaspor maçıyla lige başlayacağız" dedi.SON 16'YA KALMAK İSTİYORUZ3 oyuncunun Milli takımlarda yer aldığını kaydeden Öngören, özellikle bu sezon TOFAŞ'ın gençlere verdiği önemin süreceğine işaret etti. Dünya Kupası için toplanan A Milli Basketbol Takımı'nın şu an kadrosunda yer alan Berk Uğurlu ve Berkan Durmaz'ın dışında U16 Milli Takımı'nın da kaptanı Batın Tuna'nın da gelecek vaat ettiğini belirten Öngören, "Türkiye'de ligi 3'üncü bitirmiş bir takım olarak ne kadar ileriye gidebileceğimiz soru işareti ancak yeni yüzler çıkarma adına yeni hamlelerimiz olacak. Muhaymin'in daha fazla rol alacağını düşünüyorum. Berkan Durmaz ve Muhsin Yaşar yapacağı katkılar ile takımımızın ligde ve Avrupa'da alacağı yeri belirlemesinde rol oynayacak. Berk Uğurlu 1996 doğumlu, o da çok genç ve büyük beklentimiz var. Avrupa'da son 16'ya bu sene kalmak istiyoruz. Bizi bu noktaya getirecek yerli ve yabancı oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.BURSA'DA BASKETBOL İVME KAZANDIYeni isimlerin kadroya katıldığının altını çizen Öngören, "Samuel Mejia'nın yanına DJ White ve Matt'i kadromuza dahil ettik. Matt özellikle son 7 yıldır Euroleague'de mücadele etmiş üst seviye bir oyuncu. Bizim için en önemli konu yeni yüzlerin A Takım'a entegre olması ve Türk basketbolunun geleceği için yeni yerli oyuncuların yetişmesi. Bu sezon Bursaspor Basketbol da Süper Lig'de yer alacak. Bursa'da basketbolun ivme kazandığını gösteriyor. TOFAŞ ve Bursaspor'un bu seviyede olması her hafta basketbol maçı heyecanının yaşanması Bursa'nın ligde daha kuvvetli bir pozisyon almasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.ORHUN ENE: "YENİ BİR TAKIM KURDUK"TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise yeni sezona umutla başladıklarını dile getirdi. Son 5-6 yıllık dönem içerisinde gerek kulüp organizasyonu, gerekse sahadaki basketbol adına önemli aşamalar kaydettiklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "O yüzden daha önceki yıllara kıyasla çok daha farklı bir hedefe doğru gidiyoruz, bunun için yeni bir takım kurduk. Geçmişte bizimle beraber oynayan oyuncularımızın çok katkıları oldu, gönül ister ki uzun süre ile oyuncularla çalışalım ama bu her zaman bizlerin elinde olmuyor. Yeni bir takım kurulduğu zaman yeniden efor çaba harcanıyor, yeniden o kimyayı oluşturma adına birlikteliği sağlamak da önemli. Yeni sezon için heyecanlıyız" dedi."ZOR BİR SEZON BEKLİYOR"Fenerbahçe BEKO ve Anadolu Efes'in geçen seneden daha da güçlendiğini kaydeden Orhun Ene, "İki takım da bu sene, geçen seneki güçlerinin üzerine koydu ve daha güçlü olacaklar. Altta da 9 takım birbirine çok yakın. Play-Off'a katılacak takımlar kadrolarını kurmuş durumda ve iddialı takımlar var. 2 sene önce hem ligde, hem de kupada final oynadık. Geçen sene inişli çıkışlı olsa da ligi üçüncü bitirdik, yarı finale kaldık. Bu sene bizi çok daha zor bir sezon bekliyor" diye konuştu."KALBİMİZİN BİR KISMI BURSASPOR İLE BERABER"Bursaspor Basketbol'un da Süper Lig'de oynayacak olmasıyla ilgili konuşan Ene, "Bursaspor rakibimiz ancak biz bu durumu çok daha farklı görüyoruz. İki tane aynı şehrin takımı, sadece maçta rakip oluyorsunuz ama Bursa'yı temsil ediyoruz. Bursa basketbolunu yukarı çekme adına bu ligde hep birlikte kol kola bir mücadele göstereceğiz. Onların başarısı da bizi mutlu edecek, iki takımın alacağı başarılar, birbirlerini olumlu etkileyecek. Aramızda oynadığımız maçların sonucuna bakmadan birlikteliğimizi, dostluğumuzu bozmayalım. İstanbul'da her sezon 6-7 takım Süper Lig'de oynuyor. Bursa gibi kaliteli bir şehrin iki takımının bile az olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlar için de hayırlı bir sezon olur. Kalbimizin bir kısmı da onlarla beraber" değerlendirmesinde bulundu."AVRUPA'DA TECRÜBE KAZANDIK"Bu sezon da EuroCup'ta mücadele edecek olmalarıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Ene, "EuroCup'ta katılan takımların bütçelerine baktığımızda ortalama 6-7 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu bütçesine sahipler. 17 milyon Euro ile Rusya takımları var. Orası bir tecrübe. Saha içerisinde de baktığınız zaman son 2 sezonda kaliteli kadromuz vardı ama tecrübe eksikliğimiz de vardı. Bu eksikliğinizi kapatabilmeniz için para harcamanız gerekiyor. Biz kulüp olarak daha farklı bir modelin peşinde koşuyoruz, 5-6 tecrübeli oyuncunun yanına milli takımda da oynayabilecek, organizasyona katkı verecek genç oyuncuları da dahil etmek istiyoruz. Bunu yaparken bazı riskler alıyorsunuz, bu risklerin sonucunda da 2 sene son 16'nın ucuna geldik, uzatmalarda ya da bir ribaund alamadığımız için maçlar kaybettik. Bunlar yaşanabilecek şeyler. Kadromuza aldığımız oyunculardan öte genç oyuncularımız tecrübe kazandı, bu sene avantajımız bu. EuroCup'ın büyük takımlarından biri değiliz ama tecrübelendiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.