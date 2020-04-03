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Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini

TOFAŞ tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık personeli ile hastane ortamının korunması amacıyla biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri üretildi.

03.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:18
Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini

TOFAŞ tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık personeli ile hastane ortamının korunması amacıyla biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri üretildi. İlk kabinler, Bursa Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Tofaş 'ta, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek amacıyla ekipman üretimine başlandı. Sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için Tofaş'ta geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin ilk örnekleri, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, üretimle ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, koronavirüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise Tofaş'ta üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin, sağlık görevlilerinin sağlığı açısından önemine vurgu yaptı. Koronavirüs salgının olduğu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın önemine de değinen Kaşıkçı, "Ülke genelinde tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele eden hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş'ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu ekipmanların yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa'nın en önemli sembollerinden Tofaş'ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Tofaş, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini - Haberler

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