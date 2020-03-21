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TOFAŞ'tan koronavirüs açıklaması

TOFAŞ Kulübü, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti; koronavirüs salgınına karşı kulüpte alınan önlemlere değindi.

21.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:54
TOFAŞ'tan koronavirüs açıklaması

TOFAŞ Kulübü, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti; koronavirüs salgınına karşı kulüpte alınan önlemlere değindi.

TOFAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının test sonuçlarının negatif çıkmasını ve bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kulübümüz, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyaya yayılarak pandemik bir salgına dönüşen Covid-19 ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm önlemler büyük bir hassasiyetle uygulamaktadır.

Kulübümüzün 13 Mart 2020 tarihinde aldığı tedbir kararları gereği tüm altyapı faaliyetleri durdurulmuş, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'mizde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri rutinin dışında detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 Mart Pazar günü İstanbul'da karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanması sonrası kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Basketbol A Takımımız, öncesinde sadece 2 antrenman gerçekleştirerek hazırlandığı Fenerbahçe Beko deplasmanına günü birlik olarak gidip gelmiş, bu karşılaşma sonrasında ise kulübümüzün aldığı önlemler gereği antrenmanlara ara verilmiş, tesislerimizde tüm faaliyetler durdurulmuştur. Yapılan mevcut değerlendirmede oynadığımız karşılaşma üzerinden geçen bu 6 günde Covid-19 ile ilgili herhangi belirtisi olan basketbolcumuz ya da personelimiz bulunmamaktadır. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve kulüp personelimiz bu süreci evlerinde geçirmektedir.

Sağlık ekiplerimiz, Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilenmektedir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Malcolm Thomas, Koronavirüs, basketbol, Spor

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