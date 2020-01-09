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TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi

TOFAŞ Basketbol Takımı, sakat oyuncuları Sammy Mejia ve Matt Lojeski'nin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

09.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:58TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi

TOFAŞ Takımı, sakat oyuncuları Sammy Mejia ve Matt Lojeski'nin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Teksüt BK maçında sakatlanan takım kaptanı Sammy Mejia ile Unicaja Malaga maçında sakatlanan ABD'li oyuncu Matt Lojeski'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. İki oyuncunun tedavi sürecinin devam edildiği belirtilen açıklamada, "Ligin 14'üncü haftasında 28 Aralık 2019 tarihinde deplasmanda oynanan Teksüt Bandırma karşılaşmasında sağ ayak alt adalesine aldığı darbe sonucu sakatlanan kaptan Sammy Mejia'nın tedavisine devam edilmektedir. 7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu ilk haftasında 7 Ocak 2020 tarihinde oynanan Unicaja Malaga mücadelesinin son çeyreğinde sakatlanan ABD'li oyuncu Matt Lojeski'nin ise çekilen MR'ı sonucu sol üst arka adalesinde 1'inci derece gerilme meydana geldiği tespit edilmiş ve oyuncunun tedavisine başlanmıştır. TOFAŞ Kulübü olarak oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede parkelere dönmelerini dileriz" ifadelerine yer verildi.



Matt Lojeski, Sammy Mejia, basketbol, Bandırma, Spor

Kaynak: DHA

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