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Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da

ULEB Avrupa Kupası 10. hafta maçında Tofaş, Lokomotiv Kuban'ı sahasında 92-90 yenerek son 16'ya kaldı.

17.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:34Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da
ULEB Kupası 10. hafta maçında , Lokomotiv Kuban'ı sahasında 92-90 yenerek son 16'ya kaldı.

Salon: Tofaş

Hakemler: Difallah xx, Kowalski Marcin xx, Udyanskyy, Eduard

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa x 9, Berkan Dumaz x, Berk Uğurlu xx 11, Barış Ermiş x 2, Dj White xxx 15, Samyy Nejia xxx 21, Tarık Philip x 10, Williams xx 13, Muhsin Yaşar xxx 11

Başantrenör: Orhun Ene

Lokomotiv Kuban: Sam Dekker xxx 17, Will Cummings xx 12, Kalnietis xx 12, Alan Williams x 9, Kuzminskas xxx 17, Kulagin x 5, O'braynt xxx 18

Başantrenör: Evgeny Pashutin

1. Periyot: 26-28 (Lokomotiv Kuban lehit)

Devre: 48-43 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 63-62 (Totaş lehine) - BURSA

Lokomotiv Kuban, Berk Uğurlu, Avrupa, Tofaş, Spor

Kaynak: İHA

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