Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da

ULEB Avrupa
Kupası 10. hafta maçında Tofaş
, Lokomotiv Kuban'ı sahasında 92-90 yenerek son 16'ya kaldı.
Salon: Tofaş
Hakemler: Difallah xx, Kowalski Marcin xx, Udyanskyy, Eduard
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa x 9, Berkan Dumaz x, Berk Uğurlu xx 11, Barış Ermiş x 2, Dj White xxx 15, Samyy Nejia xxx 21, Tarık Philip x 10, Williams xx 13, Muhsin Yaşar xxx 11
Başantrenör: Orhun Ene
Lokomotiv Kuban: Sam Dekker xxx 17, Will Cummings xx 12, Kalnietis xx 12, Alan Williams x 9, Kuzminskas xxx 17, Kulagin x 5, O'braynt xxx 18
Başantrenör: Evgeny Pashutin
1. Periyot: 26-28 (Lokomotiv Kuban lehit)
Devre: 48-43 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 63-62 (Totaş lehine) - BURSA