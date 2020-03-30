Tofaş, üç farklı tıbbı ekipman üretimine başladı
Tofaş, koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı.
30.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:07
Tofaş , koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı. Tıbbi destek ekipmanları, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örnekleri Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Şehir Hastanesi, Bursa, Tofaş, Ekonomi