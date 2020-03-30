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Tofaş, üç farklı tıbbı ekipman üretimine başladı

Tofaş, koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı.

30.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:07
Tofaş, üç farklı tıbbı ekipman üretimine başladı
Tofaş , koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek olmak amacıyla, ekipman üretimine başladı. Tıbbi destek ekipmanları, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örnekleri Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Şehir Hastanesi, Bursa, Tofaş, Ekonomi
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