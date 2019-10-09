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TOGEM'de 'Disleksi' semineri

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler için, 'Disleksi-Öğrenme Güçlüğü' konulu seminer düzenlendi.

09.10.2019 18:26TOGEM'de 'Disleksi' semineri
Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler için, 'Disleksi-Öğrenme Güçlüğü' konulu seminer düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi'nde bulunan kurslara katılan kursiyerler için 'Disleksi-Öğrenme güçlüğü' konulu seminer düzenlendi.

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanları tarafından verilen seminerde kursiyerlere, son yıllarda oldukça yaygınlaşan öğrenme güçlüğü ile ilgili ilgili bilgiler verildi.

Seminere katılan kursiyerler ise seminer sonunda yaptıkları değerlendirmede, böyle önemli konularda kendilerini bilgilendiren Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanlarına ve Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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