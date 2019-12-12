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TOGEM'den köy okuluna kırtasiye desteği

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM gönüllüleri tarafından Sarıharman köyündeki okulda okuyan öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

12.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:24TOGEM'den köy okuluna kırtasiye desteği
Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM gönüllüleri tarafından Sarıharman köyündeki okulda okuyan öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'nde görev alan gönüllüler, sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman köyünü ziyaret eden TOGEM gönüllüleri, Sarıharman Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle ve okul yönetimiyle bir süre sohbet eden gönüllüler, öğrencilere içerisinde temel okul malzemelerinin ve okul çantasının bulunduğu çantaları hediye etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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