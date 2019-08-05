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TOGEM'den kursiyerlerine aile eğitim programı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik 'Aile Eğitim Programı' düzenlendi.

05.08.2019 15:28 TOGEM'den kursiyerlerine aile eğitim programı
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik 'Aile Eğitim Programı' düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'nde bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminerler tüm hızıyla devam ediyor.

Daha önce de birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM'de son olarak 'Aile Eğitimi Programı' kapsamında 'Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü' konulu bir seminer verildi.

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminer, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

Seminer bayanlar tarafından büyük ilgi gördü. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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