TOGEM-DER'den Adıyaman'da bin kişilik iftar yemeği

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bin kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi. TOGEM-DER Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, "Biz İstanbul'dan TOGEM-DER olarak Samsat ilçesiyle kardeş olmaya geldik" dedi.TOGEM-DER tarafından, Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu ve Çiçek Köyleri arasındaki Safvan Bin Muattal türbesinde iftar programı düzenlendi. Programa TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve TOGEM-DER Adıyaman Kurucu Başkanı Sümeyye Şafak'ın yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde gerçekleşen iftar programına katılanlara etli pilav dağıtıldı.'PAYLAŞMAK KARDEŞLİKTİR'İftar öncesi konuşan Nevin Gacal, İstanbul'dan Samsat'a gönül köprüsü kurduklarını belirterek, "Biz TOGEM-DER olarak İstanbul'dan geldik. İlk önce Samsat'ta konteynerlerde yaşayan ailelerimize dün akşam kurban eti dağıttık. Okullarda tüm çocuklara bayramlık giysilerimizi hediye ettik. Bu akşamda sahabenin makamında bin kişiye etli pilav ikram ediyoruz. Belediye Başkanımız Halil bey bizi Samsat'la tanıştırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Paylaşmak kardeşliktir diyoruz. Bizde İstanbul'dan TOGEM-DER olarak Samsat ilçesiyle kardeş olmaya geldik. Bundan sonra inşallah işbirliği içerisinde olacağız. Bundan sonra takip edeceğiz" dedi.'İSTANBUL'DAN BURAYA BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULUYOR'TOGEM-DER ekibi olarak 3 gündür ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırdıklarını belirten TOGEM-DER Adıyaman Kurucu Başkanı Sümeyye Şafak ise, "İstanbul'dan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Samsat ilçemizin yaralarını sarmaya geldi. 3 gündür TOGEM-DER ekibi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını dinlediler çocuklarımızın yüzlerini güldürerek bayramlıklar hediye ettiler adaklık kurbanlar vardı kesildiler vatandaşlarımıza ikram edildi. Bu akşamda Kadir Gecesi nedeniyle İstanbul'dan buraya bir gönül köprüsü kurularak etli pilav ikramında bulunuyoruz. İnşallah bundan sonrada TOGEM-DER ailesi Samsatlı kardeşlerini yalnız bırakmayacaktır. Başta TOGEM-DER başkanımıza, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal başkanımıza ve cumhurbaşkanımızın değerli eşleri olan Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Samsat'a bayram öncesi bereket yağdığını belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat da, "Bu hafta Samsat'ta bereket yağıyor. TOGEM sayesinde Nevin hanım sayesinde teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah bayrama böyle bereketli gireceğiz. Ramazan'ın son günleri emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Samsat Belediyesi personeli büyük emek verdi. Bir hafta içerisinde tabi Nevin hanım ve ekibine profesyonel çalışıyor. Teşekkürler ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından hep birlikte iftar açıldı.

Kaynak: DHA

- Samsatadıyaman