Togem-Der'den "Cemre Çarşısı" Etkinliği

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER), 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla "Cemre Çarşısı" etkinliği düzenlenecek.
TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, etkinliğin tanıtımı için dernekte düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde 2005 yılında Üsküdar
'da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezinin (TOGEM), 2012 yılı itibarıyla faaliyetlerini dernek olarak yürütmeye başladığını ve TOGEM-DER adını aldığını anlattı.
Derneğin, toplumda ailenin ve fertlerin gelişmesine katkı yapmak, gençlere ve öğrencilere destek vermek, eğitim projelerini hayata geçirmek, okullar ve eğitim mekanları yapmak gibi amaçlarla kurulan bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Gülbaran, "Amacımız, kadın ve çocuk ağırlıklı projeler üreterek, elimizden geldiğince onları sosyal hayatta rahatlatacak projeleri yapıp uygulamaya çalışmak." dedi.
Birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gülbaran, 2019 yılının bu ilk aylarında yeni bir projeye finansman olabilme adına yine iş başında olduklarını söyledi.
Gülbaran, "Ataşehir
Grand Sheraton
Hotel'de, 29-30 Mart 2019 tarihinde tüm organizasyonunu TOGEM-DER'in üstlendiği, temiz çevre temasına sahip 'Cemre Çarşı' adı altında bir etkinliğimiz olacak. Cemre Çarşısı etkinliği ile ilgili alışveriş ve kültür sanat etkinlikleriyle baharı birlikte coşkuyla karşılayalım istedik." diye konuştu.
"Bilinçli üretim ve tüketime davet edeceğiz"
Derneğin faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından konuşan TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal da, 2 gün boyunca sürecek etkinliğe ilişkin bilgi verdi.
Gacal, "Cemre Çarşısı etkinliğinin amacı, Cemre Çarşısı adı altında Sıfır Atık Projesi kapsamında etkinlik alanında tematik standlarımız, kültür ve sanat faaliyetlerimiz vasıtasıyla, toplumu bilinçli üretim, sorumlu tüketime davet etmeye hazırlanıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde 2018 yılının haziran ayında ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin tüm Türkiye
'de yansımalarının devam ettiğini ifade eden Gacal, "Özellikle TBMM'de başlayan Sıfır Atık Projesi, tüm kurumlara ve bireylere sirayat etmiş durumdadır. İnşallah biz de 29-30 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Cemre Çarşısı ile bu projeye hem destek vermek hem de katılan misafirlere bilinçli bir farkındalık yaratmak istedik." açıklamasında bulundu.
Cemre Çarşısı'nda, Arda Türkmen
, Rafet İnce, Özlem Mekik, Eyüp
Kemal Sevinç'in aralarında bulunduğu ünlü şeflerin workshoplarının olacağını, mutfakta geri dönüşüm konusunun ele alınacağını anlatan Gacal, şunları kaydetti:
"Geri dönüşüm ve sıfır atık felsefesini benimseyen ve bunu hayatına yansıtan Bea Johson'ın söyleşisi olacak. Diyetisyen Dilara Koçak
, Sağlıklı Yaşam Koçu Oyuncu Ayşe Tolga
, Araştırmacı-Yazar Mehmet Fatih Çıtlak
etkinliğe katılacak. Etkinlikte ünlü tasarımcılarımızın bugüne özel tasarladığı kıyafetler olacak. Etkinliğin ilk günü 29 Mart'ta, Sayın Emine Erdoğan'ı bekliyoruz."
Gacal, tekstilden ev aksesuarına 100'e aşkın firmanın etkinliğe katılacağını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Gülbaran, derneğin atölyelerini basın mensuplarına gezdirdi. Dikiş atölyesinde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan
'ın eşi Reyyan Erdoğan
'ın Cemre Çarşısı etkinliği için tasarladığı elbise dikkat çekti.
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA