Togem-Der'den, Diyarbakır'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER), ihtiyaç sahibi 200 çocuğa giysi yardımı yapıldı.
TOGEM-DER'in yürüttüğü "Sevgimizle Gönülleri Isıtıyoruz Projesi" kapsamında Ayşe Toprak
Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, devlet, halk el ele çocuklara destek sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"İstiyoruz ki; çocuklarımız ailelerine, vatanına, gelecek nesillere faydalı olsunlar, manevi değerlerimizi, ülkemizi ilelebet yaşatsınlar ve geliştirsinler." diyen Çelik, bu kararlılıkla yaşanacak her günün, bugünden daha güzel olması dileğinde bulundu.
Çelik, TOGEM-DER ile bu güzel çalışmalara katkı veren bütün hayırseverlere teşekkür etti.
Daha sonra öğrencilere içinde giysi bulunan paketler dağıtıldı.
Programa kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ayşe Toprak,Lice,Diyarbakır
29 Kasım 2018 Perşembe 13:20