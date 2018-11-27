Togem-Der'den Diyarbakır'daki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) ihtiyaç sahibi 264 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.
TOGEM-DER'in yürüttüğü "Sevgimizle Gönülleri Isıtıyoruz Projesi" kapsamında Silvan Kültür Merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Adem Çelik
, yaptığı konuşmada, çocukların ülkenin geleceği olduğunu, kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe daha iyi hazırlanmaları için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Çelik, TOGEMDER'e yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
'nun eşi Ayşe Güzeloğlu,
(TOGEMDER)Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ve eşi Hasan Gülbaran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan
tarafından öğrencilere içinde giysi bulunan paketler dağıtıldı.
Programa kurum müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.
Adem Çelik,Silvan,Diyarbakır