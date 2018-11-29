Togem-Der'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

29 Kasım 2018 Perşembe 15:49



29 Kasım 2018 Perşembe 15:49

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER), ihtiyaç sahibi 87 çocuğa giysi yardımı yapıldı.Kulp Kaymakamlığına vekalet eden Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) desteğiyle Kulp ilçesinde çocuklara gönderilen giyim yardımını dağıttı.Çelik, Kulp ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde Karpuzlu İlkokulu'nda eğitim gören 87 çocuğa kışlık giyeceklerden oluşan hediye paketlerini verdi.Hediye paketlerinin, diğer okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımının devam edeceğini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:"Sizler bizim geleceğimiz ve teminatımızsınız. En iyi şartlarda eğitim görebilmeniz ve her alandaki ihtiyaçlarınızı karşılamak için her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hepiniz için güzel gelecek ve başarılı bir ömür diliyorum. TOGEM-DER'e, bu güzel işlere katkı veren bütün hayırseverlere ve gönül insanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum."