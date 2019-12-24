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TOGEM kursiyerleri obezite konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler, çağın hastalığı olarak kabul edilen obezite konusunda bilgilendirildi.

24.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:42 TOGEM kursiyerleri obezite konusunda bilgilendirildi
Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler, çağın hastalığı olarak kabul edilen obezite konusunda bilgilendirildi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezinde eğitim gören kursiyerler, obezite konusunda bilgiler verildi. Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezinde görevli uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, kursiyerlere obeziteden korunmanın önemi anlatıldı. Eğitimler sonunda kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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