24.06.2019 16:12
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TOGEM kursiyerleri 'Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi

TOGEM kursiyerleri

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlere, 'Verem ve Tüberküloz' hastalığı anlatıldı.

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi hemşirelerinden Şengül Kayaalp, Serap Çelik Sönmez ve Nadide Baplı tarafından verilen seminerde kursiyerlere, Verem ve Tüberküloz hastalıklarından korunma yolları hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimler hakkında konuşan yetkililer, kursiyerlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
toplum , adıyaman , Güncel

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