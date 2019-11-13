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TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla diyabet testi yapıldı.

13.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:07TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı
Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla diyabet testi yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren toplumsal gelişim merkezinde eğitim gören kursiyerlere diyabet testi yapıldı. Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte kan veren kursiyerlerin şeker ölçümlerinin yapıldığını belirten yetkililer, yapılan testlerin önemine dikkat çekti.

Kursiyerler ise yapılan testlerden dolayı Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerine ve TOGEM yöneticilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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