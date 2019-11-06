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TOGEM kursiyerlerine 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı.

06.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:35 TOGEM kursiyerlerine 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı
Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere 'Organ Bağışı'nın önemi anlatıldı.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kursiyerlerini organ bağışı konusunda bilinçlendirmek istene Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli yetkililer tarafından TOGEM'e bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlere organ bağışının öneminin anlatılması için bir eğitim programı düzenleyen yetkililer, programın amacına ulaştığını dile getirdi. Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri kursiyerlere organ bağışı hakkında bilgiler verdi.

Eğitimler sonunda kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN

Organ Bağışı Haftası, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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