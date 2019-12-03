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TOGEM'li kadınlar yaşlı kadının evini temizledi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM'e bağlı yaşlılar komisyonu üyeleri, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan 80 yaşındaki Elif Şenel'in evini temizleyerek yardımda bulundu.

03.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:15TOGEM'li kadınlar yaşlı kadının evini temizledi
Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM'e bağlı yaşlılar komisyonu üyeleri, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan 80 yaşındaki Elif Şenel'in evini temizleyerek yardımda bulundu.

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Adıyaman Belediyesi'nde yoksul, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara destekler devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından kurulan Yaşlı ve Engelliler Komisyonu üyesi kadınlar, evde bakıma muhtaç olan 80 yaşındaki Elif Şenel teyzeyi ziyaret ederek, temizliğini yapıp, ayni destekte bulundu.

Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren TOGEM Yaşlı ve Engelliler Komisyonu üyesi kadınlar, Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve yoksul ailelere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, evde bakıma muhtaç olduğu için merkezimizde kaydı bulunan ve rutin olarak ayni yardımlarda bulunduğumuz Elif teyzeyi evinde ziyaret ettik. Bir süre sohbet ettiğimiz Elif teyzenin evini temizleyip, ayni destekte bulunduk" diye konuştu.

80 yaşındaki Elif Şenel ise kendisini ziyaret edip, evini temizleyen TOGEM'li kadınlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Elif Şenel, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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