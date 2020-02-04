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TOGEM'li kadınlara temel afet bilinci anlatıldı

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM'deki kurslarda eğitim gören kursiyerleri temel afet bilinci konusunda bilgilendirdi.

04.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:29TOGEM'li kadınlara temel afet bilinci anlatıldı
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM'deki kurslarda eğitim gören kursiyerleri temel afet bilinci konusunda bilgilendirdi.

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, TOGEM yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede, kursiyer için afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. - ADIYAMAN

Mehmet Akif Ersoy, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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