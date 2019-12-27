Haberler » Güncel » TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den - Haber

TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den

Kayseri'de Talas Belediyesi, yerli otomobil TOGG'dan 20 adet almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazdı.

27.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:38 TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den
'de Belediyesi, yerli otomobil TOGG'dan 20 adet almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazdı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtılmasının ardından Talas Belediyesi harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazan belediye, hizmetlerde kullanmak üzere 20 adet TOGG siparişi verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talas Belediyesi olarak yerli ve milli TOGG marka araçların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Belediyemizin hizmetlerinde kullanmak üzere 20 adet araç sipariş vermek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, TOGG, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:26   Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi - Haber
20:24   Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haber
20:23   Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Haber
20:22   Trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Haber
20:20   Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
27.12.2019 20:28:57