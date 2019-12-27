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Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu

Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım töreninde iddialı sözleriyle dikkat çeken Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor" dedi.

27.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:03

'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılıyor. Tanıtım öncesi yerli otomobil projesini anlatan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor" dedi.

Yerli otomobilin tanıtım töreninde TOGG CEO'su şunları söyledi:

"Yola çıktığımızda hedefimiz küresel bir marka yaratmaktı. Projeye başlamadan önce 18 firmayı inceledik. Biz aylardır Türkiye'deki yan sanayi ve tedarikçilerle beraber çalışıyoruz. Bizim farkımız ne olacak? Biz ortaklık yapımızla bir sistem kurduk. Sıfırdan başladık, 15 sene içinde 5 modelimiz olacak. Türkiye'deki hedef kitlemiz bizden samimi ve yenilikçi bir marka bekliyor.

"30 DAKİKANIN ALTINDA SARJ İMKANI SAĞLIYORUZ"

Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Ürünümüze baktığımızda 200 beygir ve 400 beygir iki alternatif olacak. 500 km menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Akıllı bağlantı, internet üzerinden güncelleme; otomobilimizde standart olarak sunulacak. Otonom seviyesine hazır bir teknolojiyle yola çıkıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan birisi sürüş güvenliği. Her türlü ön görüleri düşünerek ve ürün geliştirme sürecini kısaltacak şekilde ilerliyoruz. Aracın holografik asistanı var.

"BATARYASINI SIFIRDAN GELİŞTİRDİK"

Peki teknoloji odağımızda ne var? Bir, özgün teknoloji var. Bataryasını sıfırdan geliştirdiğimiz, hiçbir yerden almadığımız, tamamıyla bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir teknoloji. Yetkinlik; ülkemizde savunma sanayiinde mükemmel mühendislerimiz var. Otomobilimizin modellemesiyle bir sürü simülasyonu hızlı şekilde yapabiliyoruz. Dönüşüm; teknolojiyle birlikte ilerleyerek evinizdeki aletlere bağlanabilen bir teknolojiden bahsediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL MARKASIDIR"

Türkiye'nin otomobili ne demektir? Her şeyden önce Türkiye'nin küresel bir markasıdır. Kararlarını bağımsız verebilen, eko sistemini kendisi oluşturabilen bir şirket. Doğru zamanda doğru yola çıktığımızı söylemiştik. Yetkinliklerimize baktığımızda, yapabileceklerimize baktığımızda doğru yerde yola çıktık diyoruz."

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