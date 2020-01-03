TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtılan ve büyük ses getiren yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan TOGG, markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.

BİRÇOK NİTELENDİRMEYE BAKILARAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.

İşte TOGG'un yaptığı paylaşım: