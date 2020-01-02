Haberler » Güncel » TOGG'dan ön sipariş açıklaması - Haber

TOGG'dan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi...

02.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:00 TOGG'dan ön sipariş açıklaması
'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi sayfasından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
TOGG'un resmi Twitter sayfasından "Kamuoyunun bilgisine" notuyla bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız." denildi.
"Resmi açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz"
Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz."

Twitter, Türkiye, TOGG, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   Ankara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi - Haber
14:48   Torbalı'da, 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün - Haber
14:47   250 öğrenciye bot ve mont yardımı - Haber
14:47   TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:43   Kayseri Şeker tarihinde bir ilk; Afrika'ya küp şeker ihraç ediliyor - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
2.01.2020 14:49:42