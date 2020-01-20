TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz

Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobilin tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılmıştı.

Büyük bir merakla takip edilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yürüttüğü yerli otomobil projesinin yeni detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

"UZUN YOLCULUKLARIN YORGUNLUĞUNU HAFİFLETECEKSİNİZ"

TOGG, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Yapılan açıklamada, "#TürkiyeninOtomobili'nin internet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz" ifadelerine yer verildi.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'DE YOLLARDA

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.

Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak.

Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.

Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri, akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı kurabilecek. Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil, güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5 G bağlantısıyla alabilecek.