TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ön siparişlere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

"RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN" ÖNERİSİ

TOGG'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tanıtımının ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."