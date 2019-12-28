TOGG yerli otomobili baş tasarımcısı Murat Günak kimdir?

Tasaımcı Murat Günak, TOGG yerli otomobilinin tasarım ekibinin başında yer aldı. Elektrikli ilk yerli otomobil, Bursa'da kurulacak fabrikada 2022'de seri üretime geçmeyi bekliyor. Murat Günak hayatı, kariyeri ve daha fazlası haberimizde...

MURAT GÜNAK KİMDİR?

Başarılı tasarımcı, 9 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk otomobil tasarımcısı, Volkswagen ve Mercedes-Benz'in eski baş tasarımcısı olarak çalıştı.

OTOMOTİV TASARIM USTASI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Murat Günak, Kassel'deki Hochschule für Bildende Künste'de (Güzel Sanatlar Akademisi) endüstriyel tasarım bölümünde eğitim gördü. Ardından Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde çalıştı. Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülünü almaya hak kazandı. Mezun olduktan sonra Ford Almanya'da çalıştı ve sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcı olarak yer aldı. Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı ve 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak getirildi.

VOLKSWAGEN GRUBU TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu Tasarım Ekibi'ne katılan Murat Günak, 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürlüğünü yürüttü. 2007'de Volkswagen'deki eski çalışan Walter de'Silva ile yer değiştirdi. Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı elektrikli araç projesine katıldı. Sonrasında elektrikli araç tasarımları geliştirmek için Tretbox'a taşındı.

Tasarımını yaptığı otomobiller arasında; Mercedes-Benz C Serisi (W202), Mercedes-Benz SLK Serisi (R170), Peugeot 206 CC, Peugeot 307, Peugeot 607, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Golf V, Mia electric bulunuyor.