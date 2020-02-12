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TOGG yönetimi bir arada

TOGG ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesi bir araya geldiler.

12.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:32TOGG yönetimi bir arada
TOGG ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesi bir araya geldiler.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir araya geldiler. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda girişimin ortaklarının yerli otomobilin konsept çiziminden oluşan tablo ile poz verdikleri fotoğraflar yer aldı.

Fotoğraf karelerinde TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, İnan Kıraç, Tuncay Özilhan, Ahmet Akça ve Talip Öztürk görülüyor. - İSTANBUL

TOGG, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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