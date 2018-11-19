Togo - Cezayir: 1-4

Afrika
Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Togo
ile karşılaşan Cezayir
sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
13. ve 30. dakikalarda Riyad
Mahrez, 28. dakikada Youcef Attal ve 90+2. dakikada Baghdad Bounedjah, Togo kalesine 4 gol bırakırken, ev sahibi Togo'nun tek golü ise 55. dakikada Kodjo Laba'dan geldi.
Galatasaraylı Feghouli'den asist
Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli
, 90 dakika sahada kalarak Riyad Mahrez'in 2. golünün asistini yaparken, Fenerbahçe
'den Yassine Benzia
ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70. dakikada yerini Saphir Taider'e bıraktı.
Togo'da forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor
ise mücadeleye ilk 11'de başlayarak 80. dakikada oyundan alınırken, yerine Ahoueke Denkey oyuna dahil oldu.
Riyad,Afrika,Cezayir,Togo
19 Kasım 2018 Pazartesi 03:45