19 Kasım 2018, 03:45
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Togo - Cezayir: 1-4

Togo - Cezayir: 1-4

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Cezayir deplasmanda Togo'yu 4-1 yendi.



Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Togo ile karşılaşan Cezayir sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

13. ve 30. dakikalarda Riyad Mahrez, 28. dakikada Youcef Attal ve 90+2. dakikada Baghdad Bounedjah, Togo kalesine 4 gol bırakırken, ev sahibi Togo'nun tek golü ise 55. dakikada Kodjo Laba'dan geldi.

Galatasaraylı Feghouli'den asist

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, 90 dakika sahada kalarak Riyad Mahrez'in 2. golünün asistini yaparken, Fenerbahçe'den Yassine Benzia ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70. dakikada yerini Saphir Taider'e bıraktı.

Togo'da forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor ise mücadeleye ilk 11'de başlayarak 80. dakikada oyundan alınırken, yerine Ahoueke Denkey oyuna dahil oldu.

Riyad,Afrika,Cezayir,Togo

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