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Togo'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

Togo'nun merkezindeki Anie kentinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

05.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:12Togo'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü
'nun merkezindeki Anie kentinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Lome'un 187 kilometre kuzeyindeki Anie'de Burkina Faso plakalı bir akaryakıt tankerinin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Devrilen aracın aniden alev alarak patlaması sonucu, aralarında şoförün de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, yakındaki bölge hastanelerine kaldırıldı.
Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Togo, Güncel

Kaynak: AA

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