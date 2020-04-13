Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Togo'da Kovid-19'la mücadelede mesajlı, yıkanabilir maske

Afrika ülkesi Togo'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yıkanıp yeniden kullanılabilir, yerli üretim maskelerin üzerine yazılan mesajlarla halka, salgına karşı "dirençli kalma" ve "farkındalık" mesajı veriliyor.

13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
Togo'da Kovid-19'la mücadelede mesajlı, yıkanabilir maske
Afrika ülkesi Togo 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yıkanıp yeniden kullanılabilir, yerli üretim maskelerin üzerine yazılan mesajlarla halka, salgına karşı "dirençli kalma" ve "farkındalık" mesajı veriliyor.
Ülkede salgınla mücadele kapsamında iyi niyet girişimi olarak "Nadiaka" lakabıyla bilinen ünlü stilist Nadia Karimu Yessoufou tarafından tasarlanan ve üzerinde farklı mesajlar bulunan maske üretimine başlandı.
Pamuk kumaştan üretilen maskelerin üzerine, Kovid-19 ile mücadele farkındalığı için "stres yok", "sakin ol", "teşekkürler", "hep gül" ve "iyimser kal" gibi mesajlar yer alıyor.
Maskelerin ücretsiz dağıtımına başlandı.
Togo'da 76 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunların 29'u iyileşti, 3'ü hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Togo, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti Haberler
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Togo'da Kovid-19'la mücadelede mesajlı, yıkanabilir maske - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Ertelenen Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor - Haber 15:20: Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haber 15:20: "Kayseri'de 273 Covid hastası var, 70'i yoğun bakımda" - Haber 15:20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. - Haber 15:20: Koronavirüs danışma hattı vatandaşların sorularını yanıtlıyor - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler