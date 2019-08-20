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TOGÜ'de kayıtlar başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

20.08.2019 11:10 TOGÜ'de kayıtlar başladı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.
E-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilen kayıtlar, aynı zamanda TOGÜ'nün belirlediği kayıt yerlerinde de gerçekleştirilebiliyor.

2019-2020 akademik yılında üniversite sınavı sonuçlarına göre TOGÜ'de 13 fakülte, 7 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulunu tercih eden 7 bin 200 öğrenci kayıt yaptıracak.

Ayrıca çeşitli ülkelerde TOGÜ tarafından yapılan YÖS sonucunda 1100 yabancı, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve lisansüstü kayıt yaptıran öğrenciler olmak üzere toplamda yaklaşık 10 bin öğrenci üniversitede eğitime başlayacak.

Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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