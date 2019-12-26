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TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Galip Coşkun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

26.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:10 TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Galip Coşkun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret etti.
Kaymakam Temiz ve beraberindekiler, Erbaa ilçesinde bulunan fakülte ve yüksekokullarda yeni bölümler açılması için çalışmalar yapılmasından son derece memnun olduklarını belirtti.
Şahin de hizmet için bu makamlarda bulunduklarını dile getirerek, "Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Özgür Ertuğrul, Mustafa Temiz, Mustafa Şahin, Erbaa, Güncel

Kaynak: AA

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