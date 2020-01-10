Haberler » Güncel » TOHM sporcuları sevindirildi - Haber

TOHM sporcuları sevindirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın TOHM sporcuları için gönderdiği spor malzeme seti, dağıtıldı.

10.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:00TOHM sporcuları sevindirildi
Gençlik ve Bakanlığı'nın TOHM sporcuları için gönderdiği spor malzeme seti, dağıtıldı. Milli sporcuların yüzü güldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşekesinligil, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki sporculara malzeme dağıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen Spor Malzeme Seti, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle milli sporculara dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile TOHM Müdürü Murat Tanas tarafından 66 kişiye spor malzeme seti teslim edildi. Kayak, buz pateni, atletizm ve curling federasyonuna ait spor branşlarında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde spor hayatını sürdüren sporcular, yeni kıyafetleri ile göz kamaştırdı.

Erzurum Gençli ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, TOHM'da kalan ve ülkemizi temsil eden sporculara, yeni spor kıyafetlerinin hayırlı olması dileğinde bulunurken, "Bu spor malzemeleri ile İnşallah ülkemize yeni madalyalar kazandırırsınız. Sizlere jestte bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:55  Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı - Haber
15:55  Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı - Haber
15:54  AB) Komisyonu Başkanı Leyen, Hırvatistan'da - Haber
15:53  Zeynep Selvili Çarmıklı Mundi'de! - Haber
15:53  6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 16:01:56