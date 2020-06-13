TOHM Taekwondo sporcularına malzeme dopingi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri Taekwondo sporcularına spor malzemesi dağıtıldı.

TOHM Taekwondo sporcularına malzeme dopingi
13.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:32
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri Taekwondo sporcularına spor malzemesi dağıtıldı.

TOHM Taekwondo sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerini İl Müdürü Murat Eskici'den aldı. Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan Dağıtım töreninde konuşma yapan İl Müdürü Eskici; "Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlere daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sporcular ise; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen spor malzemeleri için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kayseri, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Spor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Rıdvan Dilmen’den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11’i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Spor
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Spor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Tahir Karapınar’ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Spor
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Son Dakika: Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Spor
Son Dakika: Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Polonya’da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Spor
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Ronaldo’nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan’la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Spor
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Galatasaray, Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Spor
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Haberler››Spor››TOHM Taekwondo sporcularına malzeme dopingi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:36: Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Spor 14:33: Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi - Spor 14:29: Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda ısrarcı - Spor 14:28: TOHM Taekwondo sporcularına malzeme dopingi - Spor 14:19: Keçiörengücü, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Spor 13:56: Son Dakika: Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Spor 12:34: Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı - Haberler 11:40: Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı - Haberler 20:16: Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı - Haberler