05.07.2019 16:09
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Tohma'ya 60 bin aynalı sazan balık bırakıldı

Tohma

Darende Belediyesi tarafından, Antalya'nın Kepez ilçesinden getirilen 60 bin adet yavru aynalı sazan, Tohma Çayına bırakıldı.

Darende Belediyesi tarafından, Antalya'nın Kepez ilçesinden getirilen 60 bin adet yavru aynalı sazan, Tohma Çayına bırakıldı.

Tohma Kanyonu'nda düzenlenen etkinlikle balıkların suya bırakılmasına katılan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, azalan balık neslini korumak adına belediye olarak Tohma çayına 60 bin adet aynalı sazan balığı bıraktıklarını söyledi.

Tohma'daki canlı popülasyonunu artırmak için harekete geçtiklerini kaydeden Özkan, "Bugün burada Darende'nin nüfusuna göre tohma havzasına balıkları bıraktık. İlçemiz genelinde azalan balık neslini artırmak için kolları sıvadık. Antalya'nın Kepez ilçesinden getirttiğimiz 60 bin yavru balığı çayımıza bıraktık. İnşallah kısa sürede büyüyüp gelişecek olan bu balıklar sayesinde nesli azalmakta olan balık çeşitliliğimizi artırmış olacağız" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Antalya, Darende, Güncel

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