Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali başladı

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Vakfın otizmli bireyler yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen alışveriş festivali, bu yıl 12'nci kez düzenleniyor.

Four Seasons Hotel at the Bosphorus'ta başlayan festivalde, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alan ziyaretçiler, aynı zamanda otizmli çocukları sevindirme ve eğitimlerine katkıda bulunma fırsatına erişiyor.

Festivalde, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, mücevherden kozmetiğe, aksesuardan antikaya 120'yi aşkın marka yeni ürün ve koleksiyonlarıyla yer alıyor.

Ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra düzenlenen söyleşilere de katılarak, kişisel kazanımlar elde etme imkanı bulacak.

Özel yılbaşı hediye sepetleri otizmli çocukların yararına sunuldu

Festivalde, Tohum Otizm Vakfı kurucuları ile iş, sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerin hazırladığı özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocukların yararına satışa sunuldu. Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin başta olmak üzere aralarında vakfın kurucuları ve destekçilerinden Arzu Sabancı, Aslı Soyak, Aylin Tahincioğlu, Ayşe Polat, Ayşe Torfilli Somer, Begüm Kıroğlu, Bettina Hakko, Caroline Koç, Demet Sabancı, Deniz Yıldız Edin, Dilara Sel, Ebru Kohen, Enis Karavil, Fatoş Yalın Arkun, Meral Peltekçi, Rana Erkan Tabanca, Reyhan Demirören, Rezzan Benardete, Sedef Orman, Serra Türker, Sevan Bıçakçı, Siren Ertan Kayalar, Şebnem Berker, Şeli Elvaşvili, Şirin Yalçın, Tuvana Büyükçınar, Ümit Boyner, Yasemin Aloğlu, Zeynep Çarmıklı ve Zeynep Madra'nın tasarladığı sepetler ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alışveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretleriyle birlikte festivalden elde edilen gelirin tamamı ise vakfın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.

"En önemli kaynak geliştirme aktivitemizi hayata geçiriyoruz"

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, festivalin açılışındaki konuşmasında, vakıf olarak 2003 yılından bu yana, 462 bin otizmli çocuk ve ailesinin hayatına dokunduklarını, 12 binin üzerinde öğretmenin yanı sıra sağlık personellerine eğitim verdiklerini, mobil uygulamalar yaptıklarını, eğitim portalı kurduklarını ve ülkenin dört bir yanında 116 özel eğitim sınıfı açarak bu sınıfları donattıklarını anlattı.

Gittikleri 43'ün üzerindeki ilde ise aileleri, öğretmenleri ve uzmanları alanlarında eğitmeye çalıştıklarını dile getiren Özer, "Tüm bunları yapabilmek için bütün STK'larda olduğu gibi Tohum Otizm Vakfının da kaynağa ve desteğe ihtiyacı var. Aslında bu 2 gün boyunca en önemli kaynak geliştirme aktivitemizi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer, kaynak geliştirmenin sürdürülebilir olmasının önemini vurgulayarak, 12 yıldır bu etkinliğin kesintisiz devam etmesinin hem vakfın çalışmalarına büyük fayda sağladığını hem de yapmak istedikleri işler için önlerini açtığını belirtti.

Açılışta, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin ve Tohum Otizm Vakfı Sosyal Komite Üyesi Ebru Kohen de konuşma yaptı.

Yarın sona erecek festival, 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

