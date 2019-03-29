Tohum Otizm Vakfı'na Amerika'dan Prestijli Sağlık Ödülü

Global Sağlık Üniversiteleri Konsorsiyumu (CUGH) ve Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health'in Global Health NOW Platformu, Tohum Otizm Vakfı ile IBM'i "2019 Anlatılmamış Global Sağlık Hikâyeleri Yarışması"nın kazananı ödülüne layık gördü.

Tohum Otizm Vakfı'nın bu ödüllü projesi, IBM'in de yardımıyla, erken çocukluk döneminde otizme erken tanı koyma ve ele almaya yönelik protokolleri ve standartları geliştirmeyi amaçlıyor. Günümüzde her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile dünyaya geliyor ve her 20 dakikada bir çocuğa otizm teşhisi konuyor. Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi ise erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitim.

IBM Impact Grant tarafından finanse edilen projede, IBM danışmanları ve veri bilimi insanları ilk olarak aileler, aile hekimleri ve psikologlar gibi önemli paydaşlarla tasarım odaklı düşünme atölyesi düzenlediler. Elde edilen verileri değerlendirdikten sonra, bu davranışsal durumu belirlemek için daha yararlı yaklaşımlar hakkında önerilerde bulundular. İnsanları bu konunun nasıl daha iyi ele alınabileceği konusunda eğittiler. Yürütülen bu proje ile Tohum Otizm Vakfı ve IBM'in ödüle layık görüldüğü, Global Sağlık Üniversiteleri Konsorsiyumu'nun 9 Mart'ta Chicago'da "Global Health Conference 2019" kapsamında gerçekleşen ödül töreninde duyuruldu.

Otizmin belirtileri "Sosyal İletişim ve Etkileşim Sorunları" ve "Tekrarlayan/Takıntılı Davranışlar ve Sınırlı İlgi ya da Etkinlikler" olarak iki ana başlıkta toplanabilir. Göz teması kurmaktan kaçınma, gözlerin bir noktaya takılıp kalması, ismi söylendiği zaman bakmama, tekrarlayan vücut hareketleri, parmak ucunda yürüme, takıntılı davranış veya dönen nesnelere alışılmadık ilgi otizmin başlıca belirtileri arasında yer alabilmektedir. Çocuklarının akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler göstermesi durumunda aileler, vakit kaybetmeden bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmalıdır.

Kaynak: Bültenler